В Павловском Посаде проведут уборку неликвидной древесины возле ЦКАД

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Сотрудники Рахмановского и Аверкиевского участковых лесничеств Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели отвод лесного участка под санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Лесничие провели отвод лесосеки под санитарно-оздоровительные мероприятия — уборку неликвидной древесины в 4 квартале Рахмановского участкового лесничества на площади 4,7 га, которая примыкает к автодороге ЦКАД в городском округе Павловский Посад.

«Уборка неликвидной древесины на данном лесном участке запланирована на 2025 год. Такие мероприятия необходимы для улучшения санитарного и эстетического состояния леса», — прокомментировал старший участковый лесничий Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Владимир Красавин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.