В Павловском Посаде прошло очередное оперативное совещание со службами округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел очередное оперативное совещание со службами округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной темой совещания стало отопление. КСМО и РСО Электрогорск запустили все котельные. Сейчас службы ведут работы по устранению технических инцидентов на сетях теплоснабжения. Глава округа Денис Семенов дал поручение усилить работу, привлечь дополнительные бригады и до конца недели по-максимуму возобновить подачу тепла в жилой фонд.

На текущей неделе проверят готовность служб, которые отвечают за дороги и благоустройство, к зимнему периоду работы. Денис Семенов поручил переоборудовать трактора МТЗ на стальные отвалы, чтобы избежать наледи на дорогах и во дворах.

Продолжается вывоз мусора с несанкционированной свалки на Липовой Гриве в Электрогорске. Мусор вывозится и утилизируется. Работы будут продолжены до полного устранения свалки.

Поступали вопросы от жителей о невозможности пройти МРТ и КТ с контрастом в Павлово-Посадской больнице. Сейчас работа настроена и данная возможность возобновлена.

Также многих жителей волнует нехватка автобусных рейсов между Павловским Посадом и Электрогорском. Данный вопрос будет проработан, и добавлены рейсы в вечернее время.

На прошлой неделе Денис Семенов совместно с курирующими заместителями проводили объезд образовательных учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт. Подрядчику были указаны все недочеты. На этой неделе будет проведен повторный объезд.

По прежнему сохраняется проблема с мусором на железнодорожных платформах в Электрогорске. Начальнику отдела ГУСТ Артема Сергеевича Гальченко поручено привлечь внимание РЖД к содержанию подведомственных им территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.