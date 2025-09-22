В Павловском Посаде прошло мероприятие «Мотокарусель»

сегодня в 12:04

Незабываемое мероприятие под названием «Мотокарусель» прошло 21 сентября в Павловском Посаде в парке «Меленки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами выступили мотоклуб «Ночные волки» совместно с «Мотобатальоном».

«Мотовыходные становятся доброй традицией в нашем парке. Ранее, 24 августа, мы уже проводили подобное мероприятие, где получили большое количество благодарных отзывов», — отметила директор парка Ольга Петренко.

Для юных участников «Мотокарусели» были доступны аквагрим, рисунки на асфальте, игры и викторины.

Все гости мероприятия смогли принять участие в фотосессии на крутых байках, попить чай из самовара с различными сладостями.

Клубный дом «Ночные волки» является постоянным участником мотопробегов, посвященных празднованию Дня Победы и многих других государственных праздников, проходящих в Павлово-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.