В Павловском Посаде прошло мероприятие «Мотокарусель»
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Незабываемое мероприятие под названием «Мотокарусель» прошло 21 сентября в Павловском Посаде в парке «Меленки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Организаторами выступили мотоклуб «Ночные волки» совместно с «Мотобатальоном».
«Мотовыходные становятся доброй традицией в нашем парке. Ранее, 24 августа, мы уже проводили подобное мероприятие, где получили большое количество благодарных отзывов», — отметила директор парка Ольга Петренко.
Для юных участников «Мотокарусели» были доступны аквагрим, рисунки на асфальте, игры и викторины.
Все гости мероприятия смогли принять участие в фотосессии на крутых байках, попить чай из самовара с различными сладостями.
Клубный дом «Ночные волки» является постоянным участником мотопробегов, посвященных празднованию Дня Победы и многих других государственных праздников, проходящих в Павлово-Посадском городском округе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.