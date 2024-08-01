В Павловском Посаде прошла встреча с представителями бизнес-сообщества

В Павловском Посаде на базе Восточной торгово-промышленной палаты прошла встреча с представителями бизнес-сообщества округа в формате тренинга «Бренд стратегия — Просто. Доступно. Уникально». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Автор тренинга, маркетолог с международной сертификацией, директор «Агентства стратегического маркетинга» Татьяна Агеева поделилась рабочими инструментами для создания бренд-стратегии. На нашей встрече присутствовали представители разных сфер малого бизнеса и стартапов Павлово-Посадского городского округа.

«Отрадно, что наши жители создают новые интересные проекты. Среди присутствующих сегодня были начинающие и уже состоявшиеся предприниматели. Все идеи и проекты, на мой взгляд, очень интересные. Уверен, что подобные тренинги будут полезны и помогут хозяйствующим субъектам найти правильное направление в продвижении своего бренда. Хочу поблагодарить руководителя ВМ ТПП Маргариту Анатольевну Смирнову за организацию мероприятия, а предпринимателям пожелать развития бизнеса и креативных решений», — отметил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.