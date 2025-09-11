В Павловском Посаде прошла встреча с членами Всероссийской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

10 сентября в Центральной библиотеке Павловского Посада состоялась встреча с членами Всероссийской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», посвященная годовщине начала блокады Ленинграда. На встрече присутствовали заместитель главы округа Светлана Аргунова, представители Совета ветеранов муниципалитета, школьники, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Собравшиеся зачитали стихи о тех страшных событиях 1941 года, поделились историями своих семей.

84 года назад вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо врага, начав отсчет 872 дней блокады, унесших более миллиона жизней. Защитники и жители блокадного Ленинграда пережили тяжелейшие испытания. Но ничто не сломило их стремление к победе. Каждый день блокады стал символом мужества, преданности и любви к родному городу и стране.

«Дорогие наши ветераны, мы всегда будем помнить вашу победу. Крепкого вам здоровья! И мирного неба над головой!» — пожелала Светлана Юрьевна.

