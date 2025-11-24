В Павловском Посаде прошла духовная встреча в рамках «Марафона добрых дел» Комитета семей воинов Отечества

21 ноября в храме Вознесения Господня Павлово-Посадского городского округа состоялось мероприятие в рамках «Марафона добрых дел» Комитета семей воинов Отечества. Его участниками стали семьи военнослужащих и ветераны, для которых эта встреча стала возможностью получить духовную поддержку, задать наболевшие вопросы и просто пообщаться в теплой, доверительной атмосфере, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Благочинный Павлово-Посадского округа, священник Александр Анохин отслужил молебен о мире, молитву о здравии военнослужащих, находящихся на лечении и в зоне боевых действий, а также панихиду по погибшим воинам.

После богослужения общение продолжилось в трапезной. За чашкой чая семьи и ветераны делились своими переживаниями, говорили о том, как поддержать тяжело раненых бойцов, где находить силы ждать близких и как пережить боль утраты, сохранив веру и надежду.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Марина Анатольевна Мигунова в формате открытого диалога выслушала каждое обращение. Все озвученные вопросы взяты в работу, ни одно обращение не останется без ответа — каждая семья получит поддержку и разъяснения по своим ситуациям.

Отдельные слова благодарности были выражены депутату Государственной Думы Геннадию Олеговичу Панину, депутату Московской областной Думы Линаре Раимовне Самединовой и Марине Анатольевне Мигуновой за внимание к семьям военнослужащих и неизменную поддержку защитников.

В Павлово-Посадском городском округе твердо придерживаются принципа: ни одна семья не останется без внимания и поддержки.

