В Павловском Посаде прошел велопробег ко Дню государственного флага России

Молодые парламентарии Павловского Посада организовали велопробег в честь Дня Государственного флага России. Традиционно, стартовой точкой стал Нулевой велокилометр. Оттуда участники велопробега по веломаршруту доехали до городского Парка культуры и отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В велопробеге приняли участие члены и консультанты Молодежного парламента, активисты Молодой Гвардии Павловского Посада, участники Т.О.М.22 и депутаты совета депутатов Павлово-Посадского городского округа.

«Целью всех мероприятий является сохранение исторической ценности, ведь трехцветный флаг России — символ преемственности и исторической традиции, который связан с важными событиями, происходившими в стране, а также развитие патриотизма и чувства гордости за великую державу. " — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.

После велопробега парламентарии обсудили с депутатами и молодежью развитие спорта в городском округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.