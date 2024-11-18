В Павловском Посаде прошел школьный фестиваль техники и изобретательства

В Павловском Посаде в школе № 10 им. космонавта Валерия Федоровича Быковского прошел III фестиваль техники и изобретательства «ТехноФест-2024». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостями мероприятия стали: станция юных техников Павлово-Посадского городского округа, отдел пропаганды БДД, дошкольное отделение МОУ СОШ № 10 «Семицветик», обучающиеся и педагоги школы.

У каждого из гостей фестиваля была своя техническая площадка, на которой участникам было предложено попробовать себя в робототехнике, программировании, испытать свои силы в электронном тире и управлении моделями. Также, действовали научно-предметные площадки по географии, физике и биологии. Помимо этого, ребята познакомились с арт-терапией, станцией ПРОМакияж и мультипликацией.

Подготовкой и презентацией своих технических площадок занимались сами учащиеся с 1-го по 7-й классы школы № 10.

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