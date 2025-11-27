В Павловском Посаде прошел личный прием жителей

сегодня в 15:23

Вопросы заявителей касались подтопления домовой и дворовой территории, асфальтирования подъездных путей к домовладениям, возможности получения жилья беженцам из Херсонской области.

«Договорились с Игорем Владимировичем, который обратился с вопросом подтопления территории, встретиться на месте на этой неделе. Совместно с коллегами из МБУ «Благоустройство» проработаем данный вопрос и найдем оптимальное решение», — сказал Александр Кулаков.

Мария Павловна и Владимир Александрович обратились с вопросом асфальтирования подъездной дороги к частным домовладениям. Техническое решение данного вопроса отложено на весенне-летний период.

Также был рассмотрен вопрос предоставления жилья беженцам из Херсонской области.

«Ирина Юрьевна с сыном восстанавливают документы, уже получили Российские паспорта. Будем изыскивать возможность помощи. С Ириной Юрьевной находимся на постоянной связи, вопрос на контроле», — отметили представители администрации.

Записаться на личный прием граждан можно по телефону 2-99-05. Телефон «Горячей линии»: 2-99-03.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.