В Павловском Посаде прошел круглый стол по совершенствованию межнациональных отношений

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде 6 мая состоялся важный Круглый стол. Встреча прошла по инициативе и при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы собрались с представителями институтов гражданского общества, чтобы выработать конкретные решения, направленные на укрепление общегражданской идентичности и совершенствование межнациональных отношений», — отметил Первый заместитель главы округа Сергей Балашов.

Дискуссия проходила в конкретном политическом цикле: — На федеральном уровне утверждена Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. — Текущий год объявлен Годом единства народов России. Это не просто маркеры. Это жесткие рамки ответственности для всех — и для власти, и для общественных организаций. Время деклараций прошло, сегодня нужны реальные шаги.

«Выражаю искреннюю благодарность Виталию Николаевичу Замарахину, главному инспектору отдела по связям с национальными и религиозными объединениями Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также всем докладчикам и участникам. Благодаря конструктивному диалогу нам удалось выработать дорожную карту на ближайшую перспективу. В центре внимания — укрепление общегражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений на территории Павлово-Посадского городского округа. Вместе мы сможем больше. Единство начинается с диалога.», — подытожил Сергей Владимирович.

