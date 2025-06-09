В Павловском Посаде прошел IX региональный семейный фестиваль «7яФест»

В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада прошел IX региональный семейный фестиваль «7яФест» — большой и очень теплый праздник для всех семей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр развития и поддержки семьи «Росток» вместе с администрацией и фондом президентских грантов пригласили семьи со всего Восточного Подмосковья. Получился самый добрый и яркий праздник этого лета. Мамы, папы и дети участвовали в концертной программе, рисовали на мастер-классах, соревновались в спортивных играх, решали интеллектуальные задания и, конечно, фотографировались в красивых фотозонах. Все гости попробовали угощения из полевой кухни, побывали на ремесленных ярмарках, увидели военно-патриотические выставки, встретились с ростовыми куклами и полакомились огромным тортом-мороженым.

Все гости вместе делали добрые дела. Многие семьи поучаствовали в благотворительной акции «Росток надежды»: собирали посылки для солдат, для детей и семей, которые сейчас оказались в трудной жизненной ситуации, и для тех, кто особо нуждается во внимании и поддержке.

«Часть всего хорошего, что мы получили на фестивале, отправится к тем, кто не смог быть с нами, но обязательно почувствует тепло нашей заботы. Хочу поблагодарить всех организаторов, депутата Московской областной Думы Линару Самединову, гостей, волонтеров и просто неравнодушных людей — вы сделали этот день особенным! Именно такие праздники делают сильнее каждую семью и весь наш округ. Спасибо всем, кто пришел и показал своим примером, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять семейные традиции», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.