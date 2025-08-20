В Павловском Посаде прошел «бизнес-завтрак»

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов принял участие в мероприятии в формате «бизнес-завтрак», посвященном «Клиентоориентированности бизнеса» Совместно с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Смирновой, директором маркетингового агентства «АСМ» Татьяной Агеевой, а также представителями бизнес-сообщества обсудили новые тенденции в развитии клиентоцентричности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На реальных примерах разобрали ситуации, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям проводя ребрендинг и трансформацию своего бизнеса.

«Клиентоориентированность — это не про „Спасибо, что выбрали нас“. Это системная работа с персоналом, поставщиками, клиентами. Для многих предпринимателей это непростой путь, но единственно верный в современном мире, где у клиента есть выбор» — отметил Филипп Александрович.

В завершении Филипп Ефанов рассказал о государственных мерах поддержки предпринимателей и поблагодарил всех за конструктивную и интересную беседу.

Малое предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных задач Павлово-Посадского городского округа, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды.

Более 4 тысяч субъектов малого бизнеса ( 869 юридических лиц и 3197 ИП) осуществляют свою деятельность в самых разных областях экономики: промышленности, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, а также в области предоставления социальных, персональных и бытовых услуг.

Численность работающих на малых и микро предприятиях (без учета ИП) более 5 тысяч человек, что составляет 25% от общей численности работающих на предприятиях городского округа. Общая численность работающих на предприятиях округа — более 21 тысячи человек.

Оборот малых и микропредприятий составляет более 37 млрд. руб.

В Павлово-Посадском городском округе деятельность осуществляют 27 крупных и средних промышленных предприятий (Численность занятых на них составляет более 6 тыс чел.)

За 2024 год крупными и средними промышленными предприятиями городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 71 млрд. руб. (125,1% к уровню 2023 года).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.