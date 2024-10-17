В Павловском Посаде пройдет вечер поэзии 19 октября

Центральная библиотека Павловского Посада снова распахнет свои двери для читателей и книголюбов. Проведение вечеров поэзии уже стало доброй традицией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

19 октября в 18:00 состоится мероприятие, посвященное творчеству выдающегося русского поэта Константина Батюшкова.

Константин Батюшков — один из самых ярких представителей русской поэзии начала XIX века. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы, а его жизнь была полна интересных событий и тяжелый испытаний.

На мероприятии участников ожидает много познавательного и интересного, присутствующие поговорят о жизни поэта, его творчестве, а также послушают стихотворения в исполнении читателей. Приглашаются все желающие погрузиться в мир поэзии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.