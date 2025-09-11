В Павловском Посаде проходят проверки питания детей в образовательных учреждениях

С целью контроля организации и качества питания детей в образовательных учреждениях Павлово-Посадского городского округа Московской области заместитель главы округа Светлана Аргунова посетила корпус МОУ СОШ № 10 (г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40Е). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дети обеспечены сбалансированным и разнообразным питанием, которое способствует их физическому и умственному развитию.

С 1 сентября 2025 года школьное меню в Павлово-Посадском городском округе и по всей Московской области пополнилось новыми блюдами. Оно включает в себя такие позиции, как блинчики, круассаны, куриный шницель и овощи.

Учащимся предлагаются напитки на выбор из двух предложенных. Новые пункты меню были внесены после анализа предпочтений школьников и их родителей.

«Настоятельно рекомендую родителям посетить школьную столовую и оценить качество блюд в рамках проекта „Родительский контроль“. Для этого необходимо обратиться к директору образовательной организации, которую посещает Ваш ребенок, или записаться через ФГИС „Моя школа“: зайти в раздел „Личный кабинет“, перейти в раздел „Дегустация“, выбрать дату и время и нажать кнопку „Записаться“», — сказала Светлана Аргунова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.