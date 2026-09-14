В Павловском Посаде пожарные проводили Александра Свисткова на пенсию

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона 14 сентября проводили на заслуженный отдых заместителя начальника пожарной части № 41 Александра Свисткова, прослужившего в ведомстве 20 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель начальника пожарной части № 41 Александр Свистков завершил службу в Павловском Посаде. Утром 14 сентября коллектив пожарно-спасательного гарнизона проводил коллегу на заслуженный отдых.

Свистков проработал в пожарной охране 20 лет, пройдя путь от простого пожарного до заместителя начальника части. Коллеги отметили его решительность, профессионализм и умение справляться с любыми задачами.

По традиции пожарные облили уходящего на пенсию коллегу водой из рукавов. Ритуал символизирует смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы выездов на пожары. После этого Александра Свисткова поздравили, вручили памятные сувениры и сделали общее фото.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.