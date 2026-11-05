В Павловском Посаде поздравили ветерана Прасковью Шулакову со 102-летием

К поздравлениям присоединились заместитель председателя Московской областной думы Линара Раимовна Самединова, председатель совета депутатов округа Роман Игоревич Тикунов и заместитель начальника окружного управления социального развития Валерий Николаевич Зайцев.

Прасковья Михайловна родилась 5 ноября 1924 года в Тульской области и вскоре переехала с родителями в Павловский Посад. В 1941 году, сразу после начала войны, она ушла добровольцем на фронт. Курс молодого бойца прошла на Старопавловском стадионе, затем служила санитаркой в военно-санитарном поезде и помогала раненым солдатам.

В августе 1943 года умерла ее мать, незадолго до этого ушел из жизни отец. Прасковья Михайловна взяла под опеку четверых младших братьев и сестер и перевелась в Павлово-Посадский эвакогоспиталь № 2911 на улице Фрунзе. В трех его корпусах размещались 300 коек. Во время работы в госпитале она мечтала создавать красивую одежду для мирной жизни.

После демобилизации Прасковья Шулакова стала ученицей в ателье, затем конструктором одежды, художником-модельером и заведующей ателье. Позже перешла на Павлово-Посадский камвольный комбинат, где работала начальником цеха почти до конца 1990-х годов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.