В Павловском Посаде поздравили сотрудниц Лента Текс с 8 Марта

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и представители «Молодой гвардии» посетили коллектив компании «Лента Текс» накануне Международного женского дня. Женщинам вручили цветы и поздравления.

Во время визита Сергей Балашов ознакомился с производством. Предприятие работает с 2013 года и выпускает жаккардовые этикетки, шевроны, тесьму и эластичные ленты. Продукцию используют при пошиве одежды, обуви и туристического снаряжения. Изделия поставляют не только в Павловский Посад, но и в другие регионы.

«Отдельно хочется сказать спасибо генеральному директору Дмитрию Алиевичу Казбекову. „Лента Текс“ — не просто текстильная фабрика, это предприятие с большим сердцем. Компания регулярно собирает гуманитарную помощь для участников СВО, а сам Дмитрий Алиевич не раз выезжал в зону спецоперации с миссией помощи. Часть сотрудников — люди, переехавшие из Северодонецка. Здесь не просто работают, здесь поддерживают друг друга и своих земляков на фронте. Дорогие женщины! Спасибо за ваш труд. Крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!» — отметил Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.