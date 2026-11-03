В Павловском Посаде поздравили семью Быковских с золотой свадьбой
Фото - © Администрация г.о. Павлово-Посадский
Николай Николаевич и Людмила Васильевна Быковские отметили 50-летие совместной жизни. Супругов поздравили 2 ноября в Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
История семьи Быковских началась более полувека назад. Николай Николаевич приехал из Орловской области в 1972 году, чтобы работать на Павлово-Покровской фабрике. Он остановился у тети в доме, где с родителями жила Людмила Васильевна — коренная жительница округа.
В 1973 году Николая Николаевича призвали на срочную службу в войска связи. Людмила Васильевна дождалась его, и сразу после возвращения они поженились.
Николай Николаевич отработал на Павлово-Покровской фабрике 25 лет, пройдя путь от помощника мастера до мастера. Еще шесть лет он представлял интересы жителей в совете депутатов, где возглавлял профильную комиссию.
Людмила Васильевна 20 лет посвятила работе в детском саду «Белочка» на улице Ленской. Она была воспитателем и исполняла обязанности заведующей.
Супруги вырастили двух дочерей. У них три внучки, внук и правнук. Секретом семейного долголетия Быковские считают взаимную поддержку, понимание и умение уступать друг другу — качества, которые помогли им сохранить любовь на протяжении пяти десятилетий.
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