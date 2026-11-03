В Павловском Посаде поздравили семью Быковских с золотой свадьбой

История семьи Быковских началась более полувека назад. Николай Николаевич приехал из Орловской области в 1972 году, чтобы работать на Павлово-Покровской фабрике. Он остановился у тети в доме, где с родителями жила Людмила Васильевна — коренная жительница округа.

В 1973 году Николая Николаевича призвали на срочную службу в войска связи. Людмила Васильевна дождалась его, и сразу после возвращения они поженились.

Николай Николаевич отработал на Павлово-Покровской фабрике 25 лет, пройдя путь от помощника мастера до мастера. Еще шесть лет он представлял интересы жителей в совете депутатов, где возглавлял профильную комиссию.

Людмила Васильевна 20 лет посвятила работе в детском саду «Белочка» на улице Ленской. Она была воспитателем и исполняла обязанности заведующей.

Супруги вырастили двух дочерей. У них три внучки, внук и правнук. Секретом семейного долголетия Быковские считают взаимную поддержку, понимание и умение уступать друг другу — качества, которые помогли им сохранить любовь на протяжении пяти десятилетий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.