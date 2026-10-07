В Павловском Посаде поздравили и наградили педагогов

В Павловском Посаде 6 октября чествовали педагогов. Учителям передали поздравления от депутата Государственной думы Геннадия Олеговича Панина и заместителя председателя Московской областной думы Линары Раимовны Самединовой. Педагогам, чей труд стал примером для коллег и опорой для учеников, вручили награды.

Для участников праздника выступила кавер-группа «ФиЕро». Живая музыка и любимые песни дополнили торжественную программу.

Система образования Павлово-Посадского городского округа включает 10 образовательных комплексов. В 26 школьных зданиях учатся 11 956 детей, в 27 дошкольных отделениях воспитываются 3 933 ребенка. Дом детского творчества посещают 970 воспитанников. В округе также работает МКУ «Центр психолого-педагогической помощи детям».

По результатам рейтинга школ округ занимает четвертое место в Московской области. В рейтинге лучших школ региона в 2025–2026 учебном году восемь из девяти оцениваемых общеобразовательных учреждений округа вошли в «зеленую зону». Лицей № 1 вошел в тройку лучших школ по социальной активности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.