В Павловском Посаде почтили память земляка, космонавта № 5 Валерия Быковского

2 августа нашему выдающемуся земляку Валерию Федоровичу Быковскому исполнилось бы 90 лет, а ровно четыре года назад в Павловском Посаде был открыт Музей космонавта № 5. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Присутствующих поприветствовали и возложили цветы — заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова, сын нашего выдающегося земляка — Сергей Валерьевич Быковский, представители ветеранского движения, депутат Павлово-Посадского городского округа Анна Суница, юнармейцы, Движение Первых, воспитанники Станции Юных Техников и просто неравнодушные павловопосадцы.



В честь этого двойного праздника, в Музее проходит День открытых:

13:00 Обзорная экскурсия по музею;

14:00 Показ фильма в мобильном планетарии;

15:00 Мастер-класс, роспись по гипсовому барельефу.

Также гостей ждут тематическая фотозона, подарки каждому юному посетителю! Вход на все мероприятия бесплатный, для получения дополнительной информации звоните по телефону: 8-985-751-53-31.

Музей находится по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 15.

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