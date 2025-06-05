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В Павловском Посаде по просьбе жителей обустроят новый тротуар

В Павловском Посаде по просьбе жителей планируется начать обустройство тротуара от станции юных техников к жилому дому, сообщает пресс-служба администрации округа.

На автовокзале продолжается частичная замена дорожного покрытия, также ДРСУ займется подъемом водосточных решеток, что сделает движение пассажиров более комфортным и безопасным.

По обращению жителя дома №32а на улице Кузьмина поручено проверить законность подключения торговых точек к водоснабжению дома. Встреча с предпринимателями и ответственными службами поможет навести порядок на прилегающей территории.

Продолжаются работы по уборке мусора, покосу травы, обновлению ограждений у дорог, замене дорожных знаков и тротуарной плитки. Все этапы работ находятся под контролем главы города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Губернатор также подчеркивал, что задача властей региона – дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.