В Павловском Посаде отметили 90-летие заслуженного художника России Юрия Федоренкова

14 октября в Доме Широкова в Павловском Посаде состоялось торжественное открытие юбилейной выставки заслуженного художника России Юрия Александровича Федоренкова, посвященной его 90-летию. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Не смотря на свой выдающийся возраст — 90 лет, Юрий Александрович продолжает демонстрировать свой неугасающий творческий потенциал, представляя публике картины, выполнение в 2024 и даже 2025 году.

Юрий Александрович Федоренков переехал в Павловский Посад в 1946 году. Город стал для него не только домом, но и источником вдохновения. На его полотнах запечатлены узнаваемые уголки округа — Площадь Революции, храмы в Саурово и Казанском, улочки и переулки, — передающие любовь и мастерство художника. Работы Юрия Федоренкова хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

За плечами мастера — 38 лет педагогического стажа, участие во Всесоюзной выставке в Манеже, персональные экспозиции в Лондоне и Москве.

На мероприятие съехались гости из разных уголков, в том числе те, кого Юрий Александрович не ожидал увидеть. Присутствующие выражали благодарность художнику за его талант и преданность искусству. Юрий Александрович не мог не вспомнить о своей покойной супруге, которая дала свободу его творчеству, приняв на себя весь быт. Особо трогательным стало поздравление от внука художника, который в настоящее время находится в зоне проведения СВО.

Несмотря на сомнения художника, выставка вызвала большой интерес у жителей и гостей города. Денис Семенов выразил благодарность коллективу Дома Широкова за бережное отношение к Юрию Федоренкову и поблагодарил художника за его вклад в искусство и любовь к родной земле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.