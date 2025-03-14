В Павловском Посаде открыли «Парту Героя»

В Павловском Посаде продолжается реализация патриотического проекта «Парта Героя», направленного на сохранение памяти о героях и земляках, проявивших мужество при защите Отечества. В первом корпусе гимназии (бывшей школе № 9) состоялось открытие парты Героя, посвященной выпускнику школы Николаю Рябову, который добровольно отправился в зону СВО и погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественной церемонии приняли участие, родственники погибшего участника СВО, депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия», а также педагоги и ученики школы.

Николай Рябов родился 16 октября 1994 года в Павловском Посаде. В 2012 году окончил 9-й класс и поступил в Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум, где получил профессию электромонтера по ремонту электрооборудования. После обучения трудился по специальности, строил дом, заботился о своей семье.

С начала СВО он дважды обращался в военкомат, желая отправиться на фронт. В первую волну мобилизации его не призвали, но спустя год он добился своего — подписал контракт и 14 мая 2023 года отправился на службу. Николай проявил себя как смелый, дисциплинированный и грамотный боец.

12 октября 2023 года он погиб в ходе боевого задания, мужественно выполняя свой долг перед Родиной. За проявленный героизм 16 декабря 2023 года Рябов был награжден Орденом Мужества (посмертно).

Этот проект играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, помогая сохранить память о защитниках Отечества, формировать уважение к их подвигам и осознание ценности мирной жизни.

В Павлово-Посадском округе уже установлено 14 таких парт, включая «Парту Героя», посвященную Николаю Рябову. Реализация проекта способствует сохранению исторического наследия и воспитанию у подрастающего поколения чувства ответственности перед своей страной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.