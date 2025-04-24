В Павловском Посаде определены проекты, которые пройдут в финал конкурса бизнес-идей

6-го февраля в Павловском Посаде был дан старт Конкурсу бизнес-идей «Начни свой бизнес» и до 20-го апреля организаторы принимали заявки от конкурсантов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Около 80-ти участников охвачены проектом в этом году. Подано 20 заявок.

22 апреля жюри выбрало двенадцать наиболее интересных и перспективных работ. Ребята, чьи проекты прошли отбор, будут презентовать их и поборются за призы конкурса. Завершающий этап, по традиции, состоится в середине мая в школе № 10 имени Валерия Федоровича Быковского.

В этом году популярными направлениями для проектной работы стали: туризм, информационные технологии, общественное питание, спорт, мода, здоровье, реклама.

«Желаем участникам творческой реализации, уверенности в себе и своих идеях! У вас обязательно всё получится!», — отметил Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.