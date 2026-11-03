В Павловском Посаде обсудили обращения участников и ветеранов СВО

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 2 ноября встретился с участниками и ветеранами специальной военной операции и их семьями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече также участвовали председатель совета депутатов Павлово-Посадского округа Роман Игоревич Тикунов и руководитель местного отделения ассоциации СВО Роман Фаленков.

Участники встречи обратились с вопросами о ремонте балконов, обустройстве водоотводного колодца, заключении социального контракта и земельных отношениях.

Часть проблем решили на месте. Остальные обращения взяли на проработку с профильными службами. С каждым заявителем повторно свяжутся и лично сообщат о результате.

Записаться на прием можно по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.