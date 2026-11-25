Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Коркин 24 ноября встретились с активистами местного отделения «Движения Первых». Они обсудили молодежные проекты и перспективы развития движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Владимирович Криворучко и Максим Александрович Коркин провели встречу с молодежью в формате открытого диалога. Участники обсудили реализуемые проекты, участие в конкурсах и дальнейшее развитие местного отделения «Движения Первых».

Особое внимание уделили предложениям активистов. Ребята поделились идеями, рассказали о достижениях и планах. Многие из них уже стали победителями и призерами федеральных, региональных и муниципальных конкурсов. Каждый участник мог высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения.

Поддержка молодежных инициатив, создание условий для развития молодых людей и реализации новых проектов остаются одними из важных направлений работы в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.