В Павловском Посаде ночью 20 февраля расчистили улицу Тихонова

Уборка улицы Тихонова стартовала в Павловском Посаде в ночь на 20 февраля. На участке работает комбинированная дорожная машина, которая очищает проезжую часть и парковки и обрабатывает их песком.

К работам приступили в 00:30. На улице задействована одна комбинированная дорожная машина. Она очищает проезжую часть и парковочные зоны, после чего покрытие посыпают песком. На обработку одной улицы уходит в среднем около 30 минут. Снег сгребают на обочину, его вывоз запланирован на утро.

За день техника прошла более 200 километров. Смена водителя завершится в 4:00, после чего к работе приступит другой специалист. В городе задействовано несколько КДМ, каждая из которых следует по своему маршруту. Из-за снегопада уборка ведется круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.