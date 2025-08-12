сегодня в 12:55

В Павловском Посаде наметили решения по ключевым вопросам ЖКХ и благоустройствf

11 августа Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел плановое совещание с руководителями служб, где обсудили актуальные задачи и наметили решения по ключевым вопросам ЖКХ и благоустройство, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Деревня Крупино: МосОблВодоканал проводит работы на канализационных насосных станциях для предотвращения переливов и подтоплений подвалов. До 12 августа все подвалы будут очищены и продезинфицированы.

Село Рахманово: решается проблема с нестабильной подачей горячей воды из-за ночного снижения параметров котельной (Рахмановский шелковый комбинат). Денис Семенов поручил обеспечить жителей качественным ресурсом без перебоев.

Детские площадки: есть вопросы к своевременной работе по установке новых детских игровых площадок. Глава округа поручил взять на контроль действия подрядчика.

Электрогорск: перед празднованием Дня города будет обновлена Доска почета. Также будет устранен провал канализационного люка у магазина «Да».

В деревне Субботино Мосавтодор продолжает монтаж автобусных остановок.

«По вопросу на вокзале Электрогорска, если собственники не решат вопрос с входной группой — подключим наши службы. Комфорт пассажиров — приоритет!» — сказал Денис Семенов.

На текущей неделе ДРСУ завершит ремонт улицы Свердлова в Павловском Посаде и подъездной дороги к Электрогорскому кладбищу.

В стационаре Павлово-Посадской больницы началась подготовка помещения для установки нового аппарата КТ. Оборудование появится в начале 2026 года.

В Павлово-Посадском округе открыта «горячая линия» по вопросам образования. Время работы — ежедневно с 9:00 до 18:00. 8 (496) 432-32-11

«Обозначил перед службами важность исполнения всех поручений с наших выездов и приемов. Продолжаем оперативно реагировать на обращения жителей. Если у вас есть вопросы — пишите в личные сообщения или звоните в администрацию по номеру 8 (496) 432-99-03», — отметил Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.