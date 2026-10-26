В Павловском Посаде наградили сельских старост

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Сельские старосты Павлово-Посадского округа получили награды на праздничном мероприятии 23 октября во Дворце культуры «Павлово-Покровский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Михаил Криворучко, заместитель председателя Московской областной думы Линара Раимовна Самединова и председатель совета депутатов округа Роман Игоревич Тикунов вручили награды сельским активистам. Участникам мероприятия пожелали неиссякаемой энергии, внимания и поддержки жителей.

Старосты служат связующим звеном между жителями и администрацией округа. Они узнают о проблемах в деревнях и селах и помогают находить решения. К ним обращаются по вопросам благоустройства, ремонта дорог, за советом и помощью пожилым соседям.

В Павлово-Посадском округе насчитывается 58 сельских населенных пунктов. В 50 из них работают общественные представители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.