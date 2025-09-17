В Павловском Посаде к ноябрю благоустроят сквер на месте бывшего долгостроя

В рамках реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Городская среда» в Павлово-Посадском городском округе продолжаются работы по благоустройству. В середине ноября на месте бывшего долгостроя планируется завершение благоустройства современного сквера площадью более 8 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящий момент на объекте выполняются работы по устройству плиточного покрытия, обустройству парковок и озеленению территории.

Сквер будет полностью оснащен современной парковой мебелью, освещением, видеонаблюдением с подключением к системе «Безопасный регион», а также обширными зелеными зонами.

«Важно, что жители округа сами формируют наказы по благоустройству: от тротуаров и освещения до крупных парков и зон отдыха. Мы учитываем каждое обращение и закладываем его в планы», — отметил муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Кулаков.

В 2024 году по Народной программе «Единой России» был открыт парк «Меленки», благоустроено 14 дворовых территорий, заменено 12 детских площадок. В нынешнем году уже завершено обновление 10 дворов и модернизированы 13 детских площадок.

Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семенов, каждый год партия расширяет список объектов благоустройства. В 2026 году в Павлово-Посадском округе в рамках Народной программы партии запланировано создание набережной «В гостях у сказки» у Стахановского озера, благоустройство 10 дворов, устройство новых тротуаров и развитие городского освещения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.