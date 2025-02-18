В Павловском Посаде депутаты провели встречу со студентами филиала РГСУ

В рамках ежегодной отчетной кампании партии «Единая Россия» былаорганизована встреча депутатов Совета депутатов с представителями студенческого самоуправления Павлово-Посадского городского округа. В ходе мероприятия депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» Наталья Золина, Павел Ненашев и Юлия Архипова представили отчет о проделанной работе за 2024 год, обсудили перспективные инициативы и ответили на вопросы молодежи, передает пресс-служба партии.

Встреча прошла на базе филиала РГСУ в Павловском Посаде. Депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия», рассказали студентам о результатах своей деятельности, направленной на поддержку молодежи, развитие образования и реализацию партийных проектов. Важной частью мероприятия стали «Диалоги на равных» — формат открытого общения, в рамках которого студенты могли задать вопросы политикам и обсудить важные темы, волнующие молодежь.

В течение 2024 года депутатский корпус активно занимались контролем государственных программ в сфере социальной политики, образования, здравоохранения и молодежной поддержки. Одним из важнейших направлений стала помощь участникам специальной военной операции. За год на фронт было отправлено более 250 т гумпомощи, включающей необходимые медикаменты, продукты питания, обмундирование и снаряжение. На эти цели было направлено около 200 млн рублей, а более 50 гуманитарных конвоев доставили все необходимое бойцам.

«Во время диалога со студентами рассказал, как сам неоднократно сопровождал груз в зону СВО, что принимаю активное участие в сборе гуманитарной помощи нашим землякам. Когда ты своими глазами видишь, в каких условиях находятся наши бойцы, ты понимаешь, насколько важна каждая переданная посылка, каждая упаковка медикаментов, каждая пара теплых носков. Это не просто гуманитарная помощь — это знак того, что о них помнят, что их поддерживают, что у них есть крепкий тыл. Именно поэтому я не могу оставаться в стороне и участвую в формировании гуманитарных конвоев, лично сопровождаю грузы, чтобы убедиться, что помощь доходит до адресатов», — рассказал Ненашев.

В сфере образования проведены значимые изменения. В рамках Народной программы партии «Единая Россия» завершен капитальный ремонт пяти образовательных учреждений, а в 2025 году работы продолжатся в дошкольном отделении «Малютка» и образовательном корпусе «Истоки».

«В прошлом году в Павлово-Посадском городском округе был проведён капитальный ремонт трёх школ и двух детских садов. В 2025 году в программу ремонта включён детский сад „Малютка“. Это действительно важный шаг, потому что многие учреждения, где учатся наши дети, не видели капитального ремонта с момента своего открытия, а это, как правило, 1960-е годы. За десятилетия здания сильно устарели изношенные коммуникации, устаревшие кабинеты, неудобная мебель, старое оборудование. Благодаря этой масштабной модернизации образовательных учреждений создаются комфортные, современные условия для обучения и развития детей», — подчеркнула Юлия Архипова.

Большое внимание в прошлом году было уделено молодежной политике. Благодаря «Народной программе» партии «Единая Россия» в стране продолжается строительство современных кампусов мирового уровня, ведется масштабный капитальный ремонт общежитий — к 2030 году планируется обновить 800 зданий. Кроме того, была закреплена правовая поддержка студенческих семей на законодательном уровне, что открыло новые перспективы для молодых людей, решивших создать семью в студенческие годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.