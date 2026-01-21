В Павловском Посаде благоустраивают территорию у Дворца культуры Потапова

В Павловском Посаде продолжается благоустройство территории вокруг Дворца культуры имени А.С. Потапова, ранее находившейся в аварийном состоянии. Работы ведутся в рамках государственной программы при поддержке президента России и губернатора Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павловском Посаде реализуют проект по созданию современной общественной зоны возле Дворца культуры имени А.С. Потапова. Ранее эта территория считалась заброшенной и опасной для жителей.

Специалисты уже завершили 70% укладки трубопроводов и более половины монтажа колодцев. До конца следующей недели планируется полностью закончить работы по канализационной сети. Параллельно ведется устройство тропиночной сети, которая объединит объекты благоустройства.

Для предотвращения будущих проблем Мособлводоканал получил поручение заранее провести работы на теплосети, чтобы избежать вскрытия готового покрытия после завершения благоустройства.

В ходе реконструкции памятника выяснилось, что его основание было выполнено из строительного мусора и шлака. Сейчас основание заливают заново с соблюдением всех технологических требований. Памятник также развернут в сторону дороги и храма для улучшения восприятия в городской среде.

Комплексное преобразование позволит создать безопасное и современное общественное пространство, рассчитанное на долгие годы эксплуатации без необходимости дополнительных ремонтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.