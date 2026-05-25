В Павловском Посаде 77 школьников получили стипендии главы округа

Торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло 22 апреля в Павловском Посаде. Стипендии главы Павлово-Посадского округа получили 77 учащихся за высокие академические достижения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В числе награжденных — победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Каждый из них показал высокий уровень подготовки, продемонстрировал глубокие знания и целеустремленность.

На церемонии к школьникам обратился ВРИП главы округа Сергей Владимирович. Он подчеркнул, что успехи ребят стали результатом упорного труда, дисциплины и веры в собственные силы.

«Вы — то поколение, которое будет двигать вперед науку, культуру, экономику нашей страны. И мне особенно приятно, что начинается этот путь именно здесь — в Павлово-Посадском округе. Помните: сегодняшняя медаль — это не финиш, а старт. Впереди — университеты, открытия, проекты, которые изменят мир. И мы будем болеть за вас на каждом этапе!» — отметил ВРИП главы округа Сергей Владимирович.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и наставников, которые помогли раскрыть потенциал учеников.

«Вы зажигаете в детях ту искру, из которой потом разгорается настоящее пламя знаний», — добавил Сергей Владимирович.

Также на церемонии выразили признательность родителям школьников за поддержку и участие в успехах детей. В администрации подчеркнули, что стипендия главы округа является вкладом в развитие талантливой молодежи и будущее региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.