В Павлово-Посадском округе выбрали победителей конкурса бизнес-идей

В финале конкурса участвовали учащиеся 7–11 классов и студенты региона. Проектная защита стала завершающим этапом отбора: ранее на базе Восточной торгово-промышленной палаты прошел полуфинал, по итогам которого в решающую стадию вышли три сильнейшие работы.

Первое место занял проект «Игробокс» Валерии Пермяковой и Дмитрия Шигалева из МОУ СОШ № 10. Второе место разделили два проекта, набравшие равное количество баллов: Диана Дружинина с разработкой дизайна автоматического киоска по продаже корма для уток в городском парке Меленки и Артем Керинцов с проектом мобильного приложения для запоминания формул по физике. Победителями бизнес-квиза стали команды гимназии и МОУ СОШ № 10.

«Вы уже победили в самом главном — вы начали. Вы переступили через страх, создали и доработали свои проекты. Верьте в свои идеи так, как никто другой. Именно вы — новое поколение предпринимателей, за которым будущее Павлово-Посадского округа и всей страны!» — отметил Сергей Балашов.

Он поблагодарил членов жюри за профессионализм и внимательное отношение к участникам, организаторов — за подготовку конкурса, а финалистов — за целеустремленность и готовность развивать свои идеи. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес Восточной торгово-промышленной палаты за поддержку и предоставление площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.