В Павлово-Посадском округе восстановили 13,7 га леса

В Павлово-Посадском городском округе с 2016 по 2021 год высадили более 14 тыс. саженцев в рамках областной программы «Посади дерево» и акции «Наш лес. Посади свое дерево». Общая площадь восстановленных участков составила 13,7 гектара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по лесовосстановлению в округе ведутся с 2013 года по поручению губернатора Московской области. За шесть лет — с 2016 по 2021 год — здесь высадили 14 246 саженцев, преимущественно сосны обыкновенной, а также лиственные деревья и кустарники. Самым масштабным стал 2017 год, когда на 3,5 гектара разместили 4 866 сеянцев.

В 2021 году лесоводы вновь вышли на крупные объемы: весной высадили 4 300 сеянцев сосны на 1,3 гектара, дополнительно на 0,3 гектара появились 100 лиственных деревьев и кустарников. В 2020 году, несмотря на ограничения, провели дополнительные посадки на местах неприжившихся растений. Средняя приживаемость составила около 85%.

Сегодня на месте бывших вырубок сформировался молодой сосновый бор. Высота деревьев первых посадок превышает три-четыре метра, кроны постепенно смыкаются, формируется лесная подстилка и возвращаются птицы.

«Мы с семьей посадили здесь около сорока сосен и не верили, что они приживутся. Прошлой осенью увидели настоящий молодой лес — деревья выше человеческого роста», — рассказала жительница Электрогорска Инна Глущенко.

Участковый лесничий Василий Никитин отметил, что без искусственного восстановления территория могла бы десятилетиями зарастать мелколесьем.

«Благодаря программе здесь появился полноценный сосновый лес. Сегодня трудно поверить, что раньше это были пустоши», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.