В Павлово-Посадском округе стартовала смена «Трудового десанта»

Первая смена «Трудового десанта» начала работу в Павлово-Посадском городском округе на базе молодежного центра «Авангард». В течение месяца 22 подростка будут трудиться на благо города по четыре часа в день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая смена объединила 22 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята будут работать пять дней в неделю по четыре часа в день. Смена продлится до 30 июня.

Прием заявок проходил с 1 по 30 апреля в молодежном центре «Авангард». По итогам отбора сформированы три летние смены. В обязанности участников входят уборка мусора, обрезка поросли, рыхление и прополка клумб.

Перед началом работы подростки познакомились друг с другом, подписали трудовые договоры, прошли инструктаж по технике безопасности и получили форму.

«Мы рады вновь открывать двери нашего трудового десанта. С самого первого летнего дня ребята приступают к полноценным трудовым обязанностям. Каждый день они не только пропалывают и поливают клумбы, убирают мусор и подрезают кустарники, но и проводят время вместе. После смены у них остается чувство причастности к родному городу и крепкая дружба», — отметила Юля Булык.

Она пожелала участникам продуктивного лета, позитива и новых друзей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.