В Павлово-Посадском округе школьники посетили гофрокомбинат

Восьмиклассники школы №18 23 апреля побывали на Павлово-Посадском гофрокомбинате в рамках профориентации и промышленного туризма. Ребятам показали производство и рассказали о работе предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики 8 класса школы №18 посетили ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат». Предприятие входит в топ-10 крупнейших производителей гофроупаковки в России и выпускает до 360 млн квадратных метров продукции в год. На производстве работают более тысячи специалистов.

Сотрудники организовали для школьников экскурсию по цехам. Подростки увидели автоматизированные линии, познакомились с условиями труда и проследили весь цикл изготовления гофроупаковки — от подготовки сырья до упаковки готовой продукции. Специалисты рассказали о профессиях на предприятии и ответили на вопросы.

После экскурсии школьники поучаствовали в соревновании по сбору пазлов и получили памятные подарки. По словам организаторов, такие встречи помогают подросткам лучше ориентироваться в выборе будущей профессии и знакомят их с промышленными предприятиями округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.