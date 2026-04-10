В Павлово-Посадском округе проверили состояние улиц и парков

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов 9 апреля провел объезд территорий совместно с профильными службами. Проверка затронула общественные пространства и жилые районы, а также подготовку к фестивалю «17 мгновений…» имени В. В. Тихонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе объезда осмотрели городской парк, поселок Большие Дворы, коттеджные поселки «Дубрава» и «Березки Парк». На ряде улиц зафиксированы подтопления — ситуацию взяли на контроль. Также проверили состояние привокзальной площади и улиц Павловского Посада.

Особое внимание уделили подготовке к фестивалю «17 мгновений…» имени В. В. Тихонова. Профильным службам поручили оперативно привести территории в порядок: убрать мусор, выполнить мелкий ремонт и при необходимости провести покраску объектов.

Кроме того, обсудили комплекс задач по благоустройству округа. В их числе уборка мусора вдоль дорог, ямочный ремонт, обновление остановочных павильонов, покраска бордюров и нанесение дорожной разметки. В администрации подчеркнули, что такие работы напрямую влияют на внешний облик города. Глава округа поблагодарил жителей и сотрудников служб за участие в наведении порядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.