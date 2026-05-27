В Павлово-Посадском округе проверили подготовку Электрогорска к 80-летию

Объезд территории Электрогорска провел 26 мая временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа в рамках подготовки к 80-летию города. Он осмотрел ключевые площадки и оценил ход благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основное внимание уделили безопасности и организации праздничных мероприятий на городском бульваре. Здесь собрали оргкомитет, чтобы согласовать потоки входа и выхода, а также размещение торговых и развлекательных зон. Работы ведутся по графику.

Бульвар активно готовят к торжеству: заделаны ямы, покрашены бордюры, приведена в порядок территория. Завершается благоустройство у Доски почета. На Стахановском озере завершен монтаж малых архитектурных форм и укладка рулонного газона, продолжается установка пирса и нанесение чернового слоя резинового покрытия. Все работы планируют закончить к 30 мая.

Площадка имени А.А. Болошева полностью готова: оборудованы воркаут-зона, детская и баскетбольная площадки, уложена плитка, высажены деревья и кустарники, установлена новая опора освещения.

Профильные службы контролируют ситуацию на улице Классона, где ранее произошел прорыв канализации. Также прорабатывается вопрос передачи бесхозного участка сети РСО Электрогорск. В городе продолжаются покос травы, уборка улиц и дворов. Отдельное внимание уделено восстановлению тротуара на Советской улице у детского сада после работ Мособлводоканала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.