В Павлово-Посадском округе провели выездную администрацию

Выездная администрация прошла 16 апреля в корпусе «Альфа» Электрогорского лицея в Павлово-Посадском округе. Глава округа и профильные заместители обсудили с жителями и участниками образовательного процесса актуальные вопросы и приняли обращения в формате личного общения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Часть проблем удалось решить сразу во время общения. По остальным обращениям даны подробные ответы, они взяты на контроль с конкретными поручениями профильным службам.

Выездные администрации проводят 2–3 раза в неделю. Они охватывают городские и сельские территории, предприятия, а также включают отдельные приемы для участников специальной военной операции и их семей.

«Главная цель таких встреч — не только услышать людей, но и помочь им решить возникшие вопросы», — подчеркнул глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.