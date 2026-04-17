В Павлово-Посадском округе прошла встреча студентов с депутатом Мособлдумы

В Павлово-Посадском техникуме 17 апреля прошел открытый «Диалог на равных» с депутатом Московской областной думы Линарой Самединовой. Студенты обсудили вопросы развития среднего профобразования, молодежных инициатив и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Линара Самединова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, рассказала о работе комитета и ключевых направлениях. Особое внимание она уделила поддержке среднего профессионального образования, развитию спортивной и культурной инфраструктуры, а также возможностям для реализации молодежных и научно-образовательных проектов.

Студенты задали вопросы о стажировках и взаимодействии с работодателями, грантах и стипендиях для молодых специалистов, поддержке студенческого самоуправления, волонтерских и культурных инициатив. Также обсуждались укрепление материально-технической базы техникума, создание площадок для практики, развитие молодежного спорта и туризма в муниципалитете с участием студентов.

Самединова пояснила, как комитет сопровождает студенческие инициативы и какие механизмы позволяют молодежи участвовать в принятии решений. В завершение встречи участники получили практические рекомендации и приглашения к участию в будущих проектах, направленных на развитие профессиональных навыков и социальной активности.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.