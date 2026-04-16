В Павлово-Посадском округе прошла ярмарка вакансий для студентов

Студенческая ярмарка вакансий прошла 15 апреля в Павлово-Посадском техникуме в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии приняли участие более 400 студентов и свыше десяти работодателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ярмарку организовал центр содействия трудоустройству выпускников техникума при поддержке центра опережающей профессиональной подготовки региона. Участникам предложили более 250 вакансий от партнеров-работодателей. Среди них — «Мособлэнерго», «Коммунальные системы Московской области» (Мособлводоканал), «Ультрадекор», «РТК-ЭЛЕКТРО-М», «Павлово-Посадский гофрокомбинат», «Россети Московский регион», «МАК» и другие компании. Предложения касались сфер энергетики и ЖКХ, транспорта, промышленного производства и IT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.