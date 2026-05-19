В Павлово-Посадском округе перенесли сроки ремонта кровли

Личный прием жителей по вопросам ЖКХ и благоустройства прошел 19 мая в Павлово-Посадском городском округе. Заместитель главы округа Александр Белоусов рассмотрел пять обращений, в том числе по ремонту кровли, водопровода и дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К заместителю главы обратились жители с вопросами начисления платы за ЖКУ, ремонта кровли и фасада, восстановления водопроводной сети, обустройства контейнерной площадки и пешеходной зоны во дворах.

Жительница дома на улице Карповская попросила ускорить текущий ремонт кровли. По итогам приема срок проведения работ перенесли с августа на июнь 2026 года.

Жительница улицы Кирова обратилась с просьбой восстановить пешеходную часть двора после ремонта водопроводных сетей. Заместитель главы поручил завершить благоустройство до конца июня 2026 года.

По остальным обращениям приняты конкретные решения, определены дальнейшие шаги и даны разъяснения. Администрация обеспечит заявителям обратную связь о выполнении работ.

Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.