7 марта, в преддверии самого весеннего праздника — 8 Марта, в Павлово-Посадском округе состоялось яркое и по-настоящему захватывающее событие — Конкурс водительского мастерства «Автоледи», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это был не просто конкурс, а настоящий праздник ума, таланта, изящества и, конечно же, высшего пилотажа за рулем.

Все началось с торжественного открытия и приветственного слова нашим прекрасным участницам. А дальше — настоящее шоу!

Этап 1: Фигурное вождение и техническое задание. По жребию дамы выбирали маршрут, затем отправлялись на «автозапчасти» за всем необходимым для ТО, проходили само техническое задание, а после… отправились в «школу танцев»! Да-да, вы не ослышались! Там за 30 секунд нужно было повторить движения за педагогом.

Этап 2: Викторина в парке «Дубрава». В павильоне «Активное долголетие» парка Дубрава состоялась интеллектуальная битва. В формате брейн-ринга участницы отвечали на 25 вопросов о народах, традициях, национальных блюдах и памятных датах России в Год единства народов.

Пока одни соревновались в знаниях, в холле проходил чудесный мастер-класс по созданию аксессуаров для телефонов от Елены Петровой (АНО «В теме добра»).

Отдельная номинация «Лучшее оформление автомобиля».

Машины были украшены с такой любовью, что глаз не оторвать. Победительницу ждал специальный приз.

И вот долгожданная церемония награждения в павильоне «Активное долголетие»!

Победители:

«Лучшее оформление автомобиля» — Анастасия Пешкина.

Лучший знаток традиций — Евгения Широкова.

3 место — Олеся Январева.

2 место — Вера Морозова.

Звание «Автоледи — 2026» завоевала Селена Худынцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.