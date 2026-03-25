В Павлово-Посадском округе начали весеннее благоустройство

Весеннее благоустройство стартовало в Павлово-Посадском городском округе после проверки территории Электрогорска 24 марта. Глава округа Денис Семенов осмотрел ключевые объекты и поручил усилить работу коммунальных и дорожных служб, основные мероприятия начнутся с 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Денис Семенов проверил состояние территории Электрогорска, включая Стахановское озеро и центральные улицы. Он отметил, что после зимы городу требуется системная уборка и восстановление элементов благоустройства.

Возле Дома культуры планируется отремонтировать брусчатку и входную группу, при необходимости привести в порядок памятник напротив здания, а также обновить световые конструкции ко Дню Победы. В сквере отремонтируют лавочки и урны, заменят светильники. Тротуары и пешеходные дорожки восстановят после повреждений техникой, ресурсоснабжающие организации приведут в порядок участки после раскопок, дорожные службы проведут уборку смета и усиленный ямочный ремонт. Коммунальщики займутся опиловкой кустарников, уборкой мусора и приведением дворов в порядок.

Отдельное внимание уделят торговым объектам. По словам главы округа, многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии: зафиксированы мусор, поврежденные ограждения и разрушенные входные группы. Ответственному заместителю поручено подготовить чек-лист и организовать работу по устранению нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.