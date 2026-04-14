В Павлово-Посадском округе начали ремонт дорог и подготовку фонтанов

Весенние работы по благоустройству и ремонту стартовали в Павлово-Посадском округе. Коммунальные и дорожные службы готовят к запуску фонтаны, обновляют дворы и планируют замену коллектора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжается весеннее содержание общественных пространств и дворов.

«По улицам Радченко и Святого Константина готовимся к замене канализационного коллектора. Все материалы уже на месте, бригады в полной готовности. Ждем, когда грунт просохнет после зимы, чтобы начать земляные работы без лишних проблем», — отметил глава округа Денис Семенов.

К 1 мая планируется запуск фонтана в Больших Дворах, где сейчас идут ремонтные работы. Также заработает фонтан у ДК «Октябрь». В городе уже красят лавочки и элементы детских площадок, заменяют урны.

«Готовимся к зиме уже сейчас. Мы сформировали графики промывки и опрессовки домов, планируем закупку материалов. Лучше подготовиться заранее, чем потом спешить. Вижу сообщения про жару в квартирах. Понимаю, что это некомфортно, но пока температура не вышла на стабильный весенний режим, отключать отопление рано. Если остановим котельные сейчас, потом их будет сложно запустить», — подчеркнул Денис Семенов.

К 9 Мая в округе проводят косметический ремонт памятников. В Павловском Посаде начинается ремонт подъездов, в Электрогорске работы уже идут. Стартовал ремонт кровель.

Продолжается ямочный ремонт во дворах. 14 апреля ДРСУ планирует приступить к ремонту дороги на улице Павловская. Дорожные службы также обновляют разметку, подкрашивают бордюрный камень и стойки дорожных знаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.