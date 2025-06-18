В Павлово-Посадском округе дан старт автопробегу «Помним имя твое, СОЛДАТ!»

17 июня, у памятника ПАСМ-22 в Электрогорске торжественно стартовал традиционный автопробег «Помним имя твое, СОЛДАТ!», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с общественными объединениями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция собрала поисковые отряды, волонтёров Подмосковья, молодёжь и представителей общественных организаций, чтобы объединить усилия в деле сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.

Этот автопробег, ставший ежегодным символом уважения к подвигам прошлого, пройдёт по местам, связанным с героическими эпизодами нашей истории. Подобные инициативы напоминают о роли каждого человека на фронте и в тылу, кто своим трудом и жертвой приблизил Победу.

Особое место в нашей истории занимает Электрогорская Артиллерийская полевая мастерская — яркий пример самоотверженного труда, который объединил женщин, детей и инвалидов в годы тяжелых испытаний. Все они, не щадя сил, работали ради фронта, обеспечивая армию необходимым вооружением. Их вклад в Победу невозможно переоценить, и наша обязанность — сохранить эту память для будущих поколений.

Маршрут проекта:

16 июня: городской округ Электрогорск;

17 июня: городской округ Электрогорск — Орехо-Зуевский муниципальный район — городской округ Егорьевск;

18 июня: Коломенский муниципальный район — Луховицкий муниципальный район — Зарайский муниципальный район;

19 июня: Ступинский муниципальный район — Чеховский муниципальный район — городской округ Подольск;

20 июня: Нара-Фоминский муниципальный район — городской округ Рузский — Можайский муниципальный район;

21 июня: Лотошинский муниципальный район — Волоколамский муниципальный район — Истринский муниципальный район;

22 июня: Солнечногорский муниципальный район.

«Мы гордимся тем, что старт автопробега прошел именно на нашей земле, в Павлово-Посадском округе. Пусть этот путь станет символом единства, преемственности поколений и вечного уважения к памяти о солдатах, защитивших нашу Родину. В добрый путь, участники автопробега! Спасибо вам за ваше дело и за огромную работу по хранению истории. Подвиг солдат не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах.» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

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