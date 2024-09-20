В паркинге ЖК «Троицкая ривьера» готово покрытие кровли

Жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: Троицк, ул. Заречная, 4.

«ЖК состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машиномест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — добавил Загрутдинов.

Также в рамках благоустройства с внешней стороны второго дома уложен бордюр и газоны, проложен водосток. Между корпусами завершается перекладка наружных сетей.

Застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года он находился в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами генерального подрядчика ООО «БратКом-Групп».

Генеральный подрядчик работает по заказу КП «УГС», подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы.