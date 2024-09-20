В паркинге ЖК «Троицкая ривьера» готово покрытие кровли
В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершена укладка финишного мягкого слоя кровли, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: Троицк, ул. Заречная, 4.
«ЖК состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машиномест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — добавил Загрутдинов.
Также в рамках благоустройства с внешней стороны второго дома уложен бордюр и газоны, проложен водосток. Между корпусами завершается перекладка наружных сетей.
Застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года он находился в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами генерального подрядчика ООО «БратКом-Групп».
Генеральный подрядчик работает по заказу КП «УГС», подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы.