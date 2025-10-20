В парке Воскресенска прошел спортивный фестиваль «Шашки и Шашка»

Мероприятие в парке усадьбы Кривякино было посвящено 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества, объединив интеллектуальную мощь и казачью доблесть. Программа фестиваля была насыщенной и уникальной, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главным событием стал сеанс одновременной игры в русские шашки с легендарными гроссмейстерами и чемпионами: Николаем Макаровым (гроссмейстер России, спортивный судья всероссийской категории, чемпион России 2019 года, чемпион мира 2022 года, многократный чемпион Московской области), Владиславом Мироновым (мастер спорта по русским шашкам, 9-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион России среди юношей), Игорем Демченко (вице-президент Федерации шашек Московской области, мастер спорта, судья всероссийской категории).

Для всех желающих была организована лекция «История казачьей шашки» от исторического клуба «Варяг», а также показательные выступления и открытая тренировка по рубке шашкой от Федерации «Казарла» и сектора казачьей культуры структурного подразделения «Культурный центр „Усадьба Кривякино“. Также можно было принять участие в соревнованиях по шахматам на 80 досках. Самому юному игроку — 6 лет, самому старшему — 83 года.

Всем победителям вручили подарки — брендированные шашки и книги Инны Гофф от культурного центра «Усадьба Кривякино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.