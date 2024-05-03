В парке Вербилки Талдомского округа завершена акарицидная обработка территорий

Акарицидная обработка — это комплекс истребительных мероприятий по уничтожению иксодовых клещей. Обработка включает влажную дезинсекцию, при которой на всей территории распыляют специальное средство на траву, деревья и кустарники.

За сутки до проведения работ посетителей информировали в чате общественного совета. В день обработки ограничивали доступ посетителей на территорию обработки. Работы проводились утром. На территориях, на которых была проведена обработка, устанавливались информационные таблички.

Парк отдыха Вербилки расположен на берегу реки Дубны. В центре парка расположена сцена для различных мероприятий с местами для зрителей и площадка для танцев. В северо-западной части парка располагается зона для семейного отдыха с видом на реку Дубну. На территории парка располагаются детская и спортивная площадки, а также площадка для настольных игр.

Парк расположен по адресу: Московская область, Талдомский округ, г. Талдом, р. п. Вербилки, ул. Советская, 11.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.